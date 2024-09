Motta: "Continuare a crescere su questa strada"

L'allenatore della Juventus Thiago Motta commenta lo 0-0 contro l'Empoli: "Non abbiamo preso gol e questo è compito di tutta la squadra, così come segnarlo. Non abbiamo avuto tantissime occasioni e non siamo riusciti a farlo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, cercando di trovare gli esterni, ma abbiamo avuto poche occasioni e quelle create non le abbiamo sfruttate. Un punto non è quello che volevamo, ma la prestazione è stata buona per questo momento e dobbiamo continuare a crescere su questa strada". Sulla prestazione di Vlahovic: "Dusan lo dobbiamo servire sia in profondità, perché l'attacca molto bene, sia arrivando lateralmente. Sui cross attacca molto bene l'area di rigore, ha buon gioco di testa: ci sono due modi con cui possiamo aiutarlo perché possa segnare più gol". L'attaccante serbo è apparso nervoso dopo le occasioni mancate: "Sono d'accordo su questo aspetto, sta migliorando tantissimo: è chiaro che l'attaccante vive per il gol, è normale, però lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco che in difesa. Deve mantenersi concentrato e pensare solo a giocare come ha fatto oggi. Lo trovo bene, è un leader positivo del gruppo che cerca di fare bene il suo lavoro".