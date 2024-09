Scaroni: "Nuovo stadio San Donato resta priorità"

Sulla questione stadio, la priorità del Milan resta il progetto di San Donato Milanese. Il giorno dopo l'incontro in Comune con il sindaco Giuseppe Sala, insieme all'Inter, il presidente del Milan Paolo Scaroni fa il punto sulla questione, pochi minuti prima del calcio d'inizio della sfida col Venezia: "È emersa l'ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro -le parole di Scaroni a Milan Tv- un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l'ipotesi che in questo momento preferiamo. C'è stato l'incontro con il sindaco di Milano l'altro giorno, e con il sindaco di Milano, si parlano delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi".