Dove vedere Milan-Venezia

I numeri di Milan e Venezia

Il Milan ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Venezia in Serie A, incluso un successo a tavolino nel 1963 per 2-0 (2N, 1P); l’unica vittoria dei veneti nel periodo risale al 19 marzo 2000 (1-0 al Penzo con gol di Filippo Maniero). Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle 13 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (8V, 4N), l’unica vittoria dei lagunari contro i rossoneri fuori casa nel torneo risale al 15 novembre 1942 (2-1 all’Arena Civica in quel caso, con reti di Puppo e Pernigo). Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P), i rossoneri non registrano una striscia più lunga senza successi in Serie A dal periodo tra il marzo e l’aprile 2018 (sei in quel caso, con Gennaro Gattuso allenatore). Dopo i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta contro il Parma, il Milan potrebbe non vincere alcuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 65 anni. Il Milan ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque gare di campionato (12 reti incassate nel periodo, 2.4 di media), solo una volta nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di match consecutivi con almeno due reti concesse: otto tra il 1943 e il 1946. Dopo aver perso 10 partite di fila in Serie A, il Venezia è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi sei match nel torneo (1V, 3N).