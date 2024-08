Victor Osimhen è ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in serie A almeno fino a gennaio. La decisione del club è diventata ufficiale dopo la consegna dei giocatori alla Lega serie A. Nell'elenco non c'è nemmeno Mario Rui. I due calciatori hanno tempo di trovare una sistemazione nei paesi dove il mercato è ancora aperto per non rischiare di restare fermi fino a gennaio

TUTTI GLI ACQUISTI IN SERIE A - TUTTI I GIOCATORI SVINCOLATI