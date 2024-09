Dove vedere Juve-Roma

I numeri di Juventus e Roma

Soltanto contro l’Inter, la Juventus ha disputato più partite (182) e collezionato più vittorie (87) che contro la Roma in Serie A: 180 finora le gare disputate contro i giallorossi, per un bilancio di 86 successi, 42 sconfitte e 52 pareggi. Inoltre, le due squadre della capitale sono quelle a cui i bianconeri hanno rifilato più reti nella competizione: 286 alla Lazio e 277 ai giallorossi. Juventus e Roma hanno pareggiato l’ultimo incrocio in campionato, 1-1 lo scorso maggio all’Olimpico (gol di Romelu Lukaku per i giallorossi e Bremer per i bianconeri); le due squadre non chiudono in parità due match di fila in Serie A da marzo 2006/settembre 2007. Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 11 delle 13 sfide casalinghe (1N, 1P) contro la Roma in Serie A; nel periodo considerato, contro nessuna squadra i bianconeri hanno strappato più successi interni nel massimo torneo (11 anche contro Udinese e Fiorentina). La Roma subisce gol da 21 trasferte consecutive contro la Juventus in Serie A; l’ultimo clean sheet dei capitolini sul campo dei bianconeri nel torneo risale al 29 settembre 2001, nel successo per 2-0, con reti di Gabriel Batistuta e Marcos Assunçao: si tratta della serie aperta più lunga di partite esterne consecutive (21 appunto) con gol al passivo per i giallorossi contro una singola avversaria nella competizione. La Juventus potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19; in più, solo tre volte nella loro storia nel torneo i bianconeri hanno ottenuto tre successi nelle prime tre senza subire alcun gol: nel 2014/15, nel 2004/05 e nel 1986/87. La Roma ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V, 1N), dopo che aveva subito soltanto una sconfitta nelle precedenti 11 (6V, 4N); inoltre, i capitolini potrebbero non vincere alcuna delle prime tre partite di un torneo di Serie A, per due stagioni di fila, soltanto per la seconda volta nella loro storia (la prima risale al 2010/11-2011/12).