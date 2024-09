2 punti nelle prime 3 partite, non la partenza che i rossoneri si aspettavano. Ma per Fonseca non è la prima volta: negli ultimi 10 anni, alla sua prima stagione con una squadra, l’allenatore portoghese non è mai andato oltre i 4 punti nelle prime 3 sfide. Solo con lo Shakhtar (nel 2016-17) ha vinto tutte le 3 partite di inizio stagione. Nel VIDEO il punto di Manuele Baiocchini

