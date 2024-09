Napoli, Conte si gode l'abbondanza a centrocampo

Ne resteranno solo due. Almeno per il momento. E pensare che a 48 ore dalla fine del mercato il centrocampo era il reparto più povero della rosa a disposizione di Conte. Poi in rapida successione sono arrivati gli scozzesi Gilmour e McTominay e a mercato chiuso è stato reintegrato Folorunsho, per il quale Conte aveva speso parole di apprezzamento durante il ritiro. Beata abbondanza là in mezzo, in 5 per due posti, una varietà di soluzioni che potranno aiutare il nuovo allenatore durante la stagione. Gli scozzesi, dopo aver toccato con mano, ma solo dalla tribuna, il calore del Maradona, si sono subito messi in luce con la maglia della nazionale, segnando entrambi nella partita contro la Polonia. Due giocatori complementari per caratteristiche. Gilmour organizzatore di gioco e all’occorrenza mezzala, McTominay, mediano, mezzala o anche trequartista, più fisico, insomma quello che mancava al Napoli. Avranno entrambi, tutto il tempo necessario per ambientarsi nella nuova realtà, che folorunsho conosce molto bene. Perché al momento Lobotka e Anguissa non si toccano. Ma senza dubbio la competizione in mezzo al campo d’ora in poi crescerà non poco. A Conte ovviamente il compito di gestire al meglio le risorse a disposizione. Ne resteranno solo due. O forse no.