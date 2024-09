Perché Gravina si sente vittima di un complotto

La Procura di Perugia ha chiuso in maniera netta e inequivocabile la vicenda Gravina per quanto riguarda il cosiddetto dossieraggio. Il Procuratore Cantone parla infatti di "falsità della proposta investigativa" e dichiara illecita l’attività compiuta nello specifico dal sostituto procuratore della DNA Laudati e dal finanziere Striano. Gli approfondimenti, che hanno portato all’iscrizione di Gravina nel registro degli indagati, recando secondo Cantone un danno allo stesso, sarebbero nati non, come invece dichiarato, dalla documentazione fornita alla Procura di Salerno da parte di Lotito, sentito come persona informata sui fatti in merito alla cessione della Salernitana, bensì da documenti in gran parte raccolti da Striano in vari incontri organizzati da Laudati con persone definite "vicine a Claudio Lotito", che un tempo, precisa Cantone, aveva avuto ragioni di contrasto con Gravina. Il Presidente della Figc infatti, nel 2021, fece valere il principio secondo cui non si possono possedere due squadre nello stesso campionato, costringendo così il presidente della Lazio alla vendita del club salentino.