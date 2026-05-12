Roma-Lazio, cambiano data e orari del derby: le news sulla 37^ di Serie A in diretta LIVE
Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A che ieri, invece, aveva deciso di far giocare domenica alle 12.30 il derby di Roma e tutte squadre in lotta per la Champions
Come cambierebbero gli orari della 37^ gironata
In virtù della decisione della Prefettura di Roma (e in attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A) ecco l'ipotetico nuovo programma della prossima giornata di Serie A:
- INTER-VERONA domenica 17 maggio ore 15
- ATALANTA-BOLOGNA domenica 17 maggio ore 18
- CAGLIARI-TORINO domenica 17 maggio ore 20.45
- SASSUOLO-LECCE domenica 17 maggio ore 20.45
- UDINESE-CREMONESE domenica 17 maggio ore 20.45
- COMO-PARMA lunedì 18 maggio ore 20.45
- GENOA-MILAN lunedì 18 maggio ore 20.45
- JUVENTUS-FIORENTINA lunedì 18 maggio ore 20.45
- PISA-NAPOLI lunedì 18 maggio ore 20.45
- ROMA-LAZIO lunedì 18 maggio ore 20.45
Ad Lega Serie A: "Garantita contemporaneità. Derby di lunedì? Non credo proprio... "
"Ormai è deciso che il derby di Roma si gioca lunedi'? Non credo proprio". Cosi' l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha risposto all'AGI, lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare la decisione della Prefettura di far slittare a lunedi' 18 maggio il derby della Capitale. "Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità", ha aggiunto De Siervo.
Governatore Lazio: "E' stata corretta una superficiale presa di posizione"
"Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario". Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio
Cosa aveva detto stamattina il prefetto di Roma
"Ci sono molte controindicazioni per disputare l'incontro domenica 17 maggio - ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini a margine di un convegno intitolato presso l'Università Lumsa -, legate soprattutto alla gestione dell'ordine pubblico e alla sovrapposizione con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Abbiamo analizzato attentamente i flussi di afflusso e deflusso e, per garantire la massima sicurezza, la decisione è quella di posticipare il match"
Quando si sono giocati gli ultimi derby di Roma
Soltanto 5 degli ultimi 18 derby si sono giocati in orario serale. Ecco il dettaglio degli ultimi 10 anni...
Stagione 2025/2026
- Andata: Domenica 21 settembre 2025, ore 12:30
- Ritorno: Lunedì 18 maggio 2026, ore 20:45 (posticipato per motivi di ordine pubblico e sovrapposizione con la finale degi Internazionali)
Stagione 2024/2025
- Andata: Domenica 5 gennaio 2025, ore 20:45
- Ritorno: Domenica 13 aprile 2025, ore 18:00
Stagione 2023/2024
- Andata: Domenica 12 novembre 2023, ore 18:00
- Ritorno: Sabato 6 aprile 2024, ore 18:00
Stagione 2022/2023
- Andata: Domenica 6 novembre 2022, ore 18:00
- Ritorno: Domenica 19 marzo 2023, ore 18:00
Stagione 2021/2022
- Andata: Domenica 26 settembre 2021, ore 18:00
- Ritorno: Domenica 20 marzo 2022, ore 18:00
Stagione 2020/2021
- Andata: Venerdì 15 gennaio 2021, ore 20:45
- Ritorno: Sabato 15 maggio 2021, ore 20:45
Stagione 2019/2020
- Andata: Domenica 1 settembre 2019, ore 18:00
- Ritorno: Domenica 26 gennaio 2020, ore 18:00
Stagione 2018/2019
- Andata: Sabato 29 settembre 2018, ore 15:00
- Ritorno: Sabato 2 marzo 2019, ore 20:30
Stagione 2017/2018
- Andata: Sabato 18 novembre 2017, ore 18:00
- Ritorno: Domenica 15 aprile 2018, ore 20:45
Stagione 2016/2017
- Andata: Domenica 4 dicembre 2016, ore 15:00
- Ritorno: Domenica 30 aprile 2017, ore 12:30
Cosa dice la regola sulla contemporaneità
- "Nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 deve venire rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, come previsto dalla Circolare n. 15 del 16 giugno 2025".
- "Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare".
Tutta la lotta Champions slitta a lunedì?
Si attende che la Lega Serie A recepisca la decisione della Prefettura di Roma, spostando dunque a lunedì sera anche tutte le altre gare con squadre coinvolte nella lotta Champions (inizialmente previste per domenica 17 alle ore 12.30):
- Pisa-Napoli
- Juventus-Fiorentina
- Genoa-Milan
- Como-Parma
Prefettura: derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio alle 20.45
Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Lo comunica la prefettura di Roma.