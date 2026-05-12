"Ci sono molte controindicazioni per disputare l'incontro domenica 17 maggio - ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini a margine di un convegno intitolato presso l'Università Lumsa -, legate soprattutto alla gestione dell'ordine pubblico e alla sovrapposizione con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Abbiamo analizzato attentamente i flussi di afflusso e deflusso e, per garantire la massima sicurezza, la decisione è quella di posticipare il match"