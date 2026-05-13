Figc, presentate le candidature di Malagò e Abete

"Sono un’espressione di una continuità anche significativa all’interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti, ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso. La candidatura c’è ed è formalmente presentata". Lo ha spiegato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete all'ingresso del Consiglio federale, annunciando di aver formalizzato la candidatura alla presidenza Figc. "Il rischio del mondo del calcio non è il livello qualitativo delle persone - e non c’è bisogno che io dica il livello di Malagò - ma che si individui le persone e non i programmi condivisi", ha aggiunto Abete. "La Lega Pro non si è ancora espressa? Ha posto un problema di metodo, quello di parlare di contenuti".