Figc, presentate le candidature di Malagò e Abete

Sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò per la presidenza della Figc in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Formalmente la Figc ha tempo fino al 22 maggio (a un mese dalle elezioni) per accettarle
Il peso delle componenti
La partita si giocherà sui pesi dell'assemblea, dove ogni componente ha una percentuale specifica: la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) pesa per il 34%, l’Assocalciatori (Aic) il 20%, la Serie A il 18%, la Lega Pro il 12%, l’Assoallenatori (Aiac) il 10% e la Serie B il 6%. Al momento, Malagò appare in una posizione di forza. Ha incassato il sostegno immediato della Serie A, seguito da quello di calciatori (Aic) e allenatori (Aiac). Nelle ultime ore si è aggiunto anche il blocco della Serie B. Abete vanta il sostegno compatto della "sua" LND, la componente più pesante dell'assemblea. Tuttavia, il 34% dei Dilettanti non basta per vincere. L'ago della bilancia potrebbe diventare la Lega Pro: l'11 maggio scorso, Matteo Marani ha fatto sapere che la sua componente rimarrà neutrale in attesa di valutare i programmi ufficiali dei due candidati
La posizione della Lega Pro
La Lega Pro di Matteo Marani non si è ancora espressa perché vuole confrontarsi sui programmi e in particolare sulla valorizzazione della riforma Zola
Le ultime news dalla sede Figc
E' partita la campagna elettorale che porterà all'elezione del presidente della Federcalcio il prossimo 22 giugno. Nel VIDEO le ultime news dalla sede Figc
Cos'è il Cooling off Period
Nonostante il vantaggio numerico, sulla strada di Malagò resta l'incognita dell'ineleggibilità. I detrattori della sua candidatura hanno sollevato la questione del cosiddetto cooling off period: una norma che prevede un periodo di stop obbligatorio per chi ha guidato un ente vigilante (come il Coni) prima di poter assumere incarichi di vertice in organismi vigilati o collegati (come la Figc). Un tema giuridico che promette di agitare le settimane che precedono il voto del 22 giugno
Abete: "Ineleggibilità Malago'? Da cittadino ho dovere rispetto regole"
"La presunta ineleggibilità di Malagò? Non ho approfondito perché non è una questione di mia competenza. Il mio confronto è sul versante della politica sportiva. Sono un cittadino e come cittadino ho il dovere di rispettare le leggi ma non è problema che compete alle mie responsabilità". Queste le parole del presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete, al suo ingresso in Figc, in vista del consiglio federale, in merito alla presunta ineleggibilità del suo avversario alla presidenza Figc, Giovanni Malagò in base all'istituto del cooling off period
Abete: "Figc? Non sono candidato dei poteri forti"
"Sono un’espressione di una continuità anche significativa all’interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti, ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso. La candidatura c’è ed è formalmente presentata". Lo ha spiegato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete all'ingresso del Consiglio federale, annunciando di aver formalizzato la candidatura alla presidenza Figc. "Il rischio del mondo del calcio non è il livello qualitativo delle persone - e non c’è bisogno che io dica il livello di Malagò - ma che si individui le persone e non i programmi condivisi", ha aggiunto Abete. "La Lega Pro non si è ancora espressa? Ha posto un problema di metodo, quello di parlare di contenuti".
Lega Serie B: "Convergiamo su Malagò"
"La LNPB -si legge in una nota pubblicato sul sito ufficiale della B- comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale"
L'appoggio a Malagò
Giovanni Malagò aveva già incassato l’appoggio della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’associazione allenatori. A queste componenti, nella serata di ieri, martedì 12 maggio, si è aggiunto l'appoggio della Lega Serie B
Le prossime tappe
Ora la Figc ha tempo fino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione delle candidature depositate. Le elezioni sono previste per il 22 giugno
Presentate le candidature di Abete e Malagò
Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera all'ANSA, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente