Il club gialloblù ha comunicato in una nota sul proprio sito di aver affidato il progetto del nuovo stadio allo studio internazionale Gensler. "Questo incarico segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025", si legge sul sito del club. Il nuovo impianto sorgerà nell'area dell'attuale Bentegodi SERIE A, GLI HIGHLIGHTS

Nonostante la retrocessione l'Hellas Verona va avanti nel progetto per il nuovo stadio. Il club gialloblù ha annunciato di aver affidato a Gensler, studio internazionale di architettura e design, la progettazione del futuro impianto che sorgerà nell'area dell'attuale Bentegodi. La scelta arriva dopo la presentazione al Comune di Verona dello studio di fattibilità avvenuta il 5 novembre 2025. L'obiettivo della società è realizzare una struttura moderna e multifunzionale, pensata non solo per il calcio ma anche per eventi e attività legate al territorio. Il progetto sarà sviluppato insieme a Sportium e ARUP, con Colliers nel ruolo di project manager.

Il comunicato del Verona Attraverso una nota ufficiale, l'Hellas Verona ha confermato "la selezione di Gensler per la progettazione del nuovo stadio del club", definendo lo studio "leader globale nel settore dell'architettura e del design". La società ha poi sottolineato come il progetto rappresenti "un passo significativo nella costruzione del futuro del club e della città", con l"obiettivo di creare "un impianto all’altezza dei più elevati standard internazionali". Il club ha inoltre spiegato che il progetto nuovo stadio non sarà legato all'assegnazione delle gare di Euro 2032: "Pur continuando a considerare Uefa Euro 2032 un'importante opportunità per la città di Verona, il club ribadisce che il progetto del nuovo stadio non è subordinato a questo evento. Con l’avanzamento del progetto, il club coinvolgerà attivamente tifosi, residenti e imprese del territorio attraverso focus group e sondaggi, affinché la voce della comunità veronese possa contribuire a orientare lo sviluppo dello stadio".