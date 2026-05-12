Dopo aver incassato anche l’appoggio della Lega Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l’ex presidente del Coni ha ufficialmente sciolto le riserve: "Domani mattina -le parole di Giovanni Malagò- depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno: Malagò aveva già l'appoggio di Lega Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori

Giovanni Malagò ha sciolto ufficialmente la riserva e nella giornata di domani, mercoledì 13 maggio, depositerà la sua candidatura alla presidenza della Figc: "Lo avevo detto e sono stato di parola -ha detto l’ex presidente del Coni in una dichiarazione riportata dall’Ansa- Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Le componenti federali sono chiamate a votare il nuovo presidente il prossimo 22 di giugno. Domani scadono i termini per la candidatura alla presidenza della Figc: in lizza per succedere a Gabriele Gravina c'è anche il presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd), Giancarlo Abete, ma solo l'atto del deposito (entro le 18 in segreteria della Figc, le 23.59 via Pec) darà ufficialità alla sfida. Malagò aveva già incassato l’appoggio della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’associazione allenatori. A queste componenti, nella serata di oggi, martedì 12 maggio, si è aggiunto l'appoggio della Lega Serie B.