Presidenza Figc, Malagò: "Mercoledì deposito la mia candidatura"Elezioni figc
Dopo aver incassato anche l’appoggio della Lega Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l’ex presidente del Coni ha ufficialmente sciolto le riserve: "Domani mattina -le parole di Giovanni Malagò- depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno: Malagò aveva già l'appoggio di Lega Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori
Giovanni Malagò ha sciolto ufficialmente la riserva e nella giornata di domani, mercoledì 13 maggio, depositerà la sua candidatura alla presidenza della Figc: "Lo avevo detto e sono stato di parola -ha detto l’ex presidente del Coni in una dichiarazione riportata dall’Ansa- Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Le componenti federali sono chiamate a votare il nuovo presidente il prossimo 22 di giugno. Domani scadono i termini per la candidatura alla presidenza della Figc: in lizza per succedere a Gabriele Gravina c'è anche il presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd), Giancarlo Abete, ma solo l'atto del deposito (entro le 18 in segreteria della Figc, le 23.59 via Pec) darà ufficialità alla sfida. Malagò aveva già incassato l’appoggio della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’associazione allenatori. A queste componenti, nella serata di oggi, martedì 12 maggio, si è aggiunto l'appoggio della Lega Serie B.
Lega Serie B: "Convergiamo su Malagò"
Poco prima di sciogliere le riserve, ufficializzando il deposito della sua candidatura, Malagò aveva infatti incassato l’appoggio di un’altra componente, quella della Lega Serie B: “La LNPB -si legge in una nota pubblicato sul sito ufficiale della B- comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale”.