Il centrocampista azzurro sta già lavorando in vista dell'incontro con il Monza, in programma domenica 15 settembre alle 20.45. Zielinski il primo dei nazionali a rientrare, mentre Lautaro sarà tra gli ultimi

La terra di mezzo è già pronta. Per l'Inter una garanzia. Aspettando la ripresa degli allenamenti ad Appiano, Barella ha anticipato e ha già cominciato a sudare alla Pinetina. Sistemato il problema al naso, ha saltato gli impegni con l'Italia e ora è fresco e riposato. Mkhitaryan invece durante ogni sosta per le nazionali ne approfitta per potenziare la condizione con la sua maniacale dedizione al lavoro e attenzione ai dettagli. E così si spiega come faccia a 35 anni a essere sempre uno dei migliori.