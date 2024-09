Partiamo dall'analisi delle cinque italiane in Champions, e partiamo da quella - secondo l'algoritmo - più "fortunata"; per quanto sia difficile in una competizione come la Champions parlare in assoluto di "fortuna" o di "facilità". Sulle 36 squadre presenti in classifica generale - dove la 36^ ha il calendario più "facile" e la 1^ quello più difficile - l'Atalanta occupa la posizione numero 29. E' il dato più basso tra le squadre italiane. Ricordiamo le 8 avversarie:

Arsenal (in casa) - giovedì 19 settembre, ore 21

(in casa) - giovedì 19 settembre, ore 21 Shakhtar Donetsk (in trasferta) - mercoledì 2 ottobre, ore 18.45



(in trasferta) - mercoledì 2 ottobre, ore 18.45 Celtic (in casa) - mercoledì 23 ottobre, ore 18.45

(in casa) - mercoledì 23 ottobre, ore 18.45 Stoccarda (in trasferta) - mercoledì 6 novembre, ore 21

(in trasferta) - mercoledì 6 novembre, ore 21 Young Boys (in trasferta) - martedì 26 novembre, ore 21



(in trasferta) - martedì 26 novembre, ore 21 Real Madrid (in casa) - martedì 10 dicembre, ore 21



(in casa) - martedì 10 dicembre, ore 21 Sturm Graz (in casa) - martedì 21 gennaio, ore 21



(in casa) - martedì 21 gennaio, ore 21 Barcellona (in trasferta) - mercoledì 29 gennaio, ore 21