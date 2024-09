Gasp ritrova Zaniolo, a parte Kolasinac e Djimsiti

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato con l'Atalanta che affronterà la Fiorentina. Nicolò Zaniolo si è allenato con il gruppo ed è di nuovo a disposizione. L'attaccante in prestito dal Galatasaray aveva accusato un risentimento all'adduttore sinistro dopo la seconda giornata di campionato

Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo nel pomeriggio a Zingonia tornando a disposizione dell'Atalanta in vista della ripresa della Serie A e nella fattispecie per il match contro la Fiorentina a Bergamo. L'attaccante, in prestito dal Galatasaray, aveva accusato un risentimento all'adduttore sinistro dopo la seconda giornata di campionato in casa del Torino tale da costringerlo a saltare l'Inter prima della pausa per le Nazionali. Ha recuperato lavorando col resto della squadra anche il mediano Ibrahim Sulemana, che ha superato i problemi alla caviglia destra. Zaniolo, a causa di una tendinite al piede sinistro, era precedentemente rimasto fuori dalla Supercoppa Europea il 14 agosto col Real Madrid fino alla prima di campionato a Lecce.