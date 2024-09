Fonseca dovrà fare a meno di Bennacer per almeno 3 mesi, che potrebbero diventare addirittura 4: l'algerino ha subito una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Non tornerà in campo prima di gennaio 2025. Intanto Morata è tornato ad allenarsi in gruppo e punta la partita con il Venezia

Brutte notizie in casa Milan: gli esami a cui si è sottoposto Ismael Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. La prossima settimana il centrocampista, infortunatosi in allenamento con l'Algeria, verrà rivalutato dallo staff medico rossonero e con la società deciderà se optare per una terapia conservativa o un'operazione, ipotesi più probabile. Bennacer non tornerà in campo prima di gennaio 2025: lo stop sarà di minimo 3 mesi, anche se probabilmente i mesi di assenza potrebbero diventare 4.