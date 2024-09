Botta nel finale della sfida tra Albania e Georgia per Khvicha Kvaratskhelia, costretto a chiedere il cambio. Un infortunio che non desta particolari preoccupazioni, ma il giocatore - che rientra oggi in Italia - sarà valutato in vista della trasferta di Cagliari in programma domenica alle 18. Nel video le ultime news con Francesco Modugno

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT