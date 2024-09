Buone notizie per Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni: Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. L'attaccante spagnolo verso la convocazione per la sfida contro il Venezia con una possibile partenza dalla panchina. Un ottimo segnale anche in vista delle sfide di Champions contro il Liverpool e il derby con l'Inter. Nel video le news con l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini