A Milanello Fonseca ha recuperato dall’infortunio Morata che nella giornata di mercoledì è tornato in gruppo: lo spagnolo però col Venezia partirà dalla panchina. In attacco dal 1’ giocherà Abraham, che ha lavorato nel centro sportivo rossonero in questi giorni di sosta per le nazionali, sta bene e farà quindi il suo debutto dall’inizio con il Milan. Il match in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport. Le ultime nel video con l’inviato Peppe Di Stefano

MILAN, BENNACER OUT ALMENO TRE MESI