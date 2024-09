Inzaghi prova la ThuTa . E quindi riecco le rotazioni. Torna la Champions, più bella che mai, e tornano anche i cambi dell'allenatore dell' Inter che dovrà alternare alcuni suoi giocatori già a Monza , per averli poi al top mercoledì contro il Manchester City e poi domenica dopo nel derby . La riflessione più complicata riguarda l'attacco. Lautaro vuole giocare per sbloccarsi e tornare al gol ma nell'ultimo allenamento, in attesa di quello più importante della vigilia, Inzaghi ha messo la ThuTa. Thuram e Taremi .

Inter, le variazioni negli altri reparti

È ancora presto per le decisioni ma la considerazione non è sbagliata. Lautaro ha giocato due partite con la nazionale e ha affrontato un viaggio lungo. Il capitano sarà fondamentale nella rivincita con Guardiola e poi contro il Milan. Da qui l'idea di risparmiargli qualche minuto a Monza in quella che poi diventerebbe una staffetta con Thuram. La TuLa poi tornerebbe insieme all'Ethiad. Possibili variazioni anche negli altri reparti. In difesa con Carlos Augusto che farà rifiatare Bastoni, in mezzo al campo dove Frattesi scalpita e Calhanoglu viene gestito con attenzione e a destra con Dumfries che insidia Darmian. C’è ancora tempo per Inzaghi per studiare le sue mosse e per capire bene se è il caso di andare a Monza in ThuTa.