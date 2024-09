Introduzione

Pausa finita, Europa in vista. Ricomincia così la Serie A, giunta al quarto turno. I dubbi sono sempre tanti: la Champions mette di fronte i primi colossi e le nazionali hanno stancato e/o acciaccato qualcuno. Parola d'ordine turnover quindi? Non sempre e non per forza ma sapete bene chi può dare una mano ai fantallenatori

Anche le ultime aste sono finite e questa è la prima giornata a "fanta completi". Tifosi e fantamanager pendono quindi dalle notizie degli inviati di Sky Sport. Chi gioca? Chi riposa? Come sempre ogni domanda avrà risposta grazie al prezioso lavoro della squadra Sky. Ecco quindi le ultime sulle probabili formazioni della 4^giornata

LA CONFERENZA DI MOTTA LIVE