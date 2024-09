Gilardino: "Il Genoa si esalta nelle difficoltà"

L'allenatore rossoblù nella conferenza stampa di presentazione: "A oggi siamo in emergenza in livello numerico, ma questa squadra ha dimostrato che nelle difficoltà può fare partite importanti. Dobbiamo compattarci e restare uniti nonostante le assenze. La Roma era molto forte già la scorsa stagione e quest'estate ha fatto un gran mercato: sappiamo che sarà dura ma sono consapevole delle qualità dei miei ragazzi" GENOA-ROMA: LE PROBABILI

"Mi aspetto che chi sarà a disposizione faccia una partita da Genoa: la nostra è una resilienza silenziosa ma tenace, con grandissima forza di volontà". Così l'allenatore rossoblù Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma in programma domenica alle 12:30. "A oggi siamo in emergenza a livello numerico - ha proseguito - ma questa squadra ha dimostrato che nelle difficoltà può fare partite importanti. È un momento in cui dobbiamo compattarci e restare uniti nonostante le assenze". Gila, dunque, ha parlato dei singoli: "Gli indisponibili saranno Ankeye, Messias, Zanoli, Miretti e Norton-Cuffy. Nell'ultimo allenamento dovrò valutare alcune situazioni. Ekuban ha smaltito un problema ed è riuscito ad allenarsi con continuità, mi aspetto che sia determinante. Vitinha ha preso una grandissima responsabilità quest'anno e ha un peso diverso rispetto alla scorsa stagione. Ha estro, spunto e crediamo molto in lui".