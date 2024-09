Baroni: "Voglio una squadra che sappia rischiare"

"Castellanos? Non dovrebbe essere nulla di grave"

Castellanos è stato costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare: "Vediamo come sta, dobbiamo fare gli esami strumentali. Non dovrebbe essere nulla di importante". Sul gol subito: "Il gol del Verona è mia responsabilità perché ci siamo fatti trovare aperti, dobbiamo lavorare su quello. Come non prendere gol? Dobbiamo lavorare, quando provi a riconquistare la palla alzandoti qualcosa rischi, intanto la squadra fa gol ed è importante, l'equilibrio si troverà lavorando collettivamente". E' stata una Lazio decisamente più propositiva: "Preferisco in questo momento che la squadra si assuma dei rischi piuttosto che essere attendista. Guendouzi e Rovella possono imparare a fare da schermo, giocano tanti palloni, hanno fatto un buon lavoro, la copertura del campo non possono fara solo loro due perché non sono giocatori muscolari, c'è bisogno dell'aiuto dei compagni".