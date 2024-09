Alla Milano Fashion Week la 3^ maglia dell'Udinese

Calcio, moda e sostenibilità: l'Udinese ha presentato a Milano la terza maglia che farà il suo esordio domenica in Roma-Udinese, partita in diretta su Sky Sport MAGLIE UFFICIALI: LE FOTO

La capolista a Milano svela la sua terza maglia. Ma non è né l’Inter né il Milan ma l’Udinese di Kosta Runjaic. All’evento della fashion week in qualità di modelli d’eccezione presenti Thauvin, Lucca, Kamara e Bijol. Location d’eccezione nel cuore di Milano, nella terrazza nascosta del ristorante “Cavoli a merenda!”. E alla presentazione del third kit non sono mancati vip e ospiti del Mondo della moda e della televisione, da Amadeus a Simona Ventura da Giuseppe Cruciani a Nicola Ventola che ha inaugurato l’evento. Quest’anno la firma sulla maglia è quella della giovane stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania e per la prima volta il kit dell’Udinese sarà al 100% realizzato in materiali eco-sostenibili.

I dettagli del kit La nuova maglia Third 2024/25 dell’Udinese Calcio ha il collo alla coreana in maglieria con bordi bianconeri, abbinamento cromatico presente sui bordi manica. Ha una particolare tonalità color glicine chiaro e riproduce il disegno irregolare di fiamme bianche che sono legate alla città e allo stadio. “Il progetto del Third kit 24/25 rispecchia alla perfezione i nostri valori: innovazione e sostenibilità– sottolinea Magda Pozzo – Per il secondo anno consecutivo abbiamo lavorato con Camera Moda Fashion Trust e siamo felici, vista la nostra sensibilità comune sui giovani prospetti, di poter contribuire a valorizzare un grande talento del fashion design come Flora Rabitti. Questa maglia inoltre rafforza il nostro impegno per la sostenibilità, che ci lega profondamente a Macron, e che caratterizza il brand Florania: non è casuale, infatti, che le fiamme sulla maglia richiamino l’energia del sole, una scelta azzeccatissima di Flora che rimanda anche al grande progetto del solar park in via di costruzione al Bluenergy Stadium. Il tutto per un impegno per la sostenibilità nel quale crediamo sempre di più e che vogliamo rilanciare anche attraverso il connubio di calcio e moda”.

La maglia esordirà domenica su Sky Riflettori puntati sulla giovane designer, che per la prima volta ha declinato la sua passione per la moda verso il calcio, scoprendosi anche tifosa della squadra che in questo momento e’ in testa alla classifica di serie A. “È stato un onore rappresentare valori comuni di Florania, Udinese Calcio, Macron e Camera Nazionale della Moda Italiana, in un progetto-collegamento che richiama una forte simbologia: ispirato al Sole di Udine in Piazza della Libertà – afferma Flora Rabitti – Le grafiche del terzo kit della squadra rappresentano simboli universali di calore e forza, raggi solari. Un’energia collettiva e sostenibile, innovazione ecologica e senso di collettività”. La maglia farà il suo esordio domenica in Roma-Udinese partita che potrete vedere su Sky Sport.