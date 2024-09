L’attaccante argentino, uscito anzitempo durante la sfida vinta per 2-1 contro il Verona lunedì, ha riportato "un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra". Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano . Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero ".

I numeri di quest'inizio di stagione

Di certo non una bella notizia per l'argentino che da inizio stagione vanta 4 partite con 3 gol e 1 assist. Numeri che danno l’idea sull’importanza dell’attaccante per Marco Baroni. Da capire ora per quanto tempo il 25enne sarà costretto a star fermo ai box, con la Lazio che affronterà nel prossimo turno la Fiorentina di Palladino al Franchi domenica, 22 settembre, alle ore 12.30.