Maignan, nessuna lesione ma derby a rischio

Forte contusione alla coscia destra ma nessuna lesione. Stamattina allenamento di scarico e terapie per il portiere francese che però resta a rischio per il derby. E' comunque scongiurato un lungo stop

Sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan . I controlli di questa mattina hanno evidenziato una forte contusione alla coscia destra ma nessuna lesione per il portiere rossonero. Ieri l'infortunio nel corso della partita contro il Liverpool in Champions League. Il giocatore questa mattina ha tenuto una seduta di allenamento di scarico ed è stato sottoposto a terapie . Resta a forte rischio per il derby ma è comunque scongiurato un lungo stop .

Cosa è successo a Maignan contro il Liverpool

Serata no per il Milan, ma decisamente negativa anche per il suo portiere, frenato prima da problemi fisici e poi colpito involontariamente nel tentativo di negare il 3-1 a Jota. Costretto a lasciare il campo al minuto 51, Maignan è uscito in lacrime e al suo posto ha debuttato il 19enne Lorenzo Torriani. Come detto, però, ogni tipo di lesione è esclusa per il 29enne francese.