Inter-Milan, Ibrahimovic all'allenamento a Milanello in vista del derby

E' una settimana importante per il Milan e per il futuro di Fonseca. Stamattina a Milanello c'era anche Zlatan Ibrahimovic: è arrivato alle 11 ed è andato diretto negli spogliatoi. L'allenamento in vista del derby è iniziato in ritardo rispetto all'orario previsto. Probabilmente, c'è stato un confronto prima di scendere in campo. Maignan regolarmente in gruppo: al derby ci sarà. Il racconto del nostro inviato Manuele Baiocchini

I CANDIDATI PER L'EVENTUALE POST FONSECA