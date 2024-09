Dove vedere Cagliari-Empoli

La partita tra Cagliari ed Empoli, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 20 settembre alle 18.30 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Empoli

L’Empoli è l’unica squadra contro cui il Cagliari è riuscito a mantenere la porta inviolata in entrambi i confronti del 2023/24; in Serie A i sardi non hanno mai collezionato tre clean sheet di fila contro i toscani, contandone solamente tre in totale in 16 confronti precedenti. Dopo aver vinto quattro delle prime sei partite in casa contro l’Empoli in Serie A (2N), il Cagliari non è riuscito a ottenere nemmeno un successo nelle tre più recenti (2N, 1P) - e nelle ultime due non ha segnato nemmeno un gol; dal 2018/19 in avanti, infatti, la squadra sarda è una delle due sole contro cui i toscani hanno disputato più di una trasferta senza mai perdere nella competizione (l’altra è la Salernitana). Il Cagliari non ha ancora vinto una partita in questo campionato (2N, 2P) e ha segnato un solo gol; nelle ultime due stagioni di Serie A disputate (2021/22 e 2023/24) i sardi non hanno ottenuto nemmeno un successo nelle prime cinque gare di campionato e in particolare nello scorso torneo contavano una sola rete dopo i primi cinque turni. Il Cagliari non è riuscito a segnare in due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 18; in particolare solo in quattro precedenti occasioni i sardi si sono fermati a un gol realizzato nelle prime quattro gare interne stagionali nella competizione (1973/74, 1975/76, 1990/91 e 1995/96). L’Empoli è ancora imbattuto in questo campionato (1V, 3N); evitando la sconfitta a Cagliari, questa sarebbe la prima volta senza ko per i toscani nei primi cinque turni di Serie A (prime quattro gare senza perderne nemmeno una anche nel 2006/07). L’Empoli non perde da tre trasferte in Serie A (una con Davide Nicola nel finale dello scorso campionato, due con Roberto D’Aversa in questa stagione); i toscani non arrivano a quattro gare esterne senza sconfitte nella competizione dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (1V, 3N).