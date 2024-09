Introduzione

Due squalificati in vista della prossima di campionato ma tante situazioni da monitorare. Il derby di Milano ha come focus il possibile recupero di Federico Dimarco. Possibili problemi per la difesa del Torino con due elementi in dubbio. La Roma perde Saelemaekers per almeno 50 giorni (frattura della caviglia). Sempre a Roma, sponda biancoceleste, c'è ansia per le condizioni di Castellanos. Stagione di fatto finita invece per Sazonov. Ecco la situazione squadra per squadra di infortunati, squalificati e possibili rientri in vista della quinta di campionato