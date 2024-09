Dove vedere Hellas Verona-Torino

La sfida fra Verona e Torino della 5^ giornata di campionato si gioca oggi, venerdì 20 settembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La partita tra Verona e Torino, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 20 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Paolo Aghemo. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con lo studio pre e post con Giorgia Cenni in compagnia di Stefano Borghi e Aldo Serena.

I numeri di Verona e Torino

Il Torino è la squadra contro cui l’Hellas Verona ha pareggiato più partite in Serie A; in 60 confronti ci sono stati 26 pareggi, 10 successi gialloblù e 24 vittorie granata.

Nelle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A il Torino ha subito solo due gol, mantenendo quattro volte la porta inviolata; dalla stagione 2021/22 in avanti quella veneta è una delle tre squadre contro cui i granata hanno collezionato più clean sheet nella competizione (meglio solo contro il Lecce, cinque). Il Torino ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione; in generale solo cinque volte hanno fatto meglio contro una singola avversaria: quattro successi fuori casa contro Como, Genoa e Roma, cinque contro l’Hellas Verona stesso e sei contro il Modena. L’Hellas Verona ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (4V, 2N); da quando è tornato in Serie A nel 2019/20 solo una volta l’Hellas ha perso tre delle prime cinque gare stagionali, nel 2021/22 (due sconfitte attualmente nel 2024/25). Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite di questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta i granata hanno iniziato una stagione con cinque gare senza sconfitte in Serie A (2017/18, 3V, 2N); in particolare Paolo Vanoli potrebbe diventare il quarto allenatore del Toro a non subire nemmeno una sconfitta nelle prime cinque panchine nell’era dei tre punti, dopo Davide Nicola, Walter Mazzarri e Franco Scoglio.

Il Torino ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta di campionato e l’ultima volta in cui ha ottenuto almeno due successi esterni di fila lo ha fatto senza subire gol (quattro sotto la guida di Ivan Juric tra aprile e maggio 2023).