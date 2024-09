Dopo il mezzo passo falso con il Lecce, il Torino ha reagito e ha vinto sul campo del Verona, regalandosi il brivido di una notte in testa alla classifica: "Contava la prestazione e l'ho ottenuta, sono felice per le reti degli attaccanti. Peccato solo per i gol presi evitabili". Su una possibile qualificazione in Europa: "Mi fa piacere che i giocatori siano ambiziosi, ma dobbiamo lavorare sul campo"

"Sono orgoglioso, ma possiamo migliorare". Parole di gioia e soddisfazione per Paolo Vanoli, ma anche un ulteriore rilancio in vista del futuro. Il Torino è primo in classifica, certamente con una partita in più rispetto alle avversarie, ma il bilancio di tre vittorie e due pareggi è ragguardevole per un allenatore esordiente: "Complimenti al Verona, nonostante l'inferiorità numerica ci ha dato filo da torcere fino alla fine. Sono però orgoglioso perché contava la prestazione e in parità numerica nel primo tempo è stata ottima, quando abbiamo avuto l'uomo in più ho visto un po' di calo di concentrazione e lì dobbiamo migliorare. Sono felice per i nostri attaccanti, mi dispiace un po' per i difensori perché abbiamo preso gol evitabili".