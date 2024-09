Le partite di Serie A di oggi

Le partite di oggi sabato 21 settembre, 5^ giornata di Serie A, e dove vederle. Alle 20.45 Lecce-Parma in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Sono tre gli appuntamenti del sabato della quinta giornata di campionato. Si parte alle Venezia-Genoa e si prosegue alle 18.00 con la sfida Juventus-Napoli . La sera, alle 20.45, è la volta di Lecce-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a vura di Francesco Modugno e Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Sabato mattina su Sky Sport 24 Buon Weekend, condotto da Marco Demicheli, Federica Frola e Gaia Accoto che si alterneranno con i loro ospiti per affrontare i temi del fine settimana. Si continua con la Casa dello Sport, con Mario Giunta, Stefano De Grandis e Michele Padovano e Andrea Marinozzi, per affrontare i temi degli anticipi, per poi proseguire la sera con L’Originale, con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Walter Zenga. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it