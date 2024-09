Simone Inzaghi aspetta l'esito degli esami per capire le condizioni di Nicolò Barella: il centrocampista non ha svolto l'allenamento e si sta sottoponendo ai test clinici per verificare l'entità del fastidio muscolare patito durante il derby contro il Milano. Il resto del gruppo ha ripreso gli allenamento ad Appiano Gentile. Le ultime news da Matteo Barzaghi

