Domani per la squadra è in programma un’altra sessione di allenamento , al pomeriggio, mentre prima, è fissata la presentazione di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juve. Una conferenza stampa cui saranno presenti anche il responsabile dell’area Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino . L’appuntamento con le parole del nuovo allenatore è per le ore 12, in diretta su Sky Sport 24.

Juve, il calendario fino alla 38esima

Contro il Genoa sarà la prima di nove sfide fondamentali per entrare a tutti i costi tra le prime quattro: bisogna recuperare un punto sul Bologna, attualmente l'ultima a qualificarsi per la Champions. Per la Juve sarà un calendario con impegni sulla carta abbordabili, proprio come il debutto contro il Genoa, ma anche con scontri diretti per obiettivi simili, ad esempio la seconda tappa che dovrà affrontare Tudor all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Ranieri. Tra il 12 e il 27 di aprile invece ecco il trittico che può dare un'enorme spinta alla Juve: allo Stadium si presenteranno il Lecce e il Monza, in mezzo ci sarà una Pasquetta in trasferta al Tardini di Parma, così una discreta fetta di qualificazione dei bianconeri in Champions passerà dai confronti contro chi lotta per non retrocedere. Proprio quei nove punti saranno fondamentali per poter gestire con maggiore tranquillità i due scontri diretti da giocare lontani dallo Stadium tra il 4 e l'11 maggio, prima al Dall'Ara di Bologna, dopo ancora nella Capitale contro la Lazio, con Tudor che tornerà da ex nella tana dei biancocelesti. Il tratto finale di campionato invece appare di nuovo in discesa: alla penultima la Juve saluterà i suoi tifosi ospitando un'Udinese senza a quel punto magari senza troppe ambizioni, infine gli ultimi 90 minuti saranno contro il Venezia.