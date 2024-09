Primo successo in campionato per il Como di Fabregas: "Meritavamo un risultato così per tutto quello che abbiamo fatto nelle ultime 3/4 partite - ha dichiarato nella conferenza stampa post gara -. Sono contento specialmente per la personalità mostrata dai giocatori e per lo stile di gioco. Spero di far capire ai ragazzi che questa è la strada da percorrere, siamo all'inizio e non è semplice ma stiamo lavorando nella maniera giusta"