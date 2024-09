L’Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte in campionato contro il Como (6N, 4P): 2-0 il 12 giugno 2004; in questo parziale ha impattato almeno una volta contro i lombardi in ciascuna delle tre divisioni del calcio professionistico, nel 2011 in Serie C, nel 1995 in B e quattro volte in A, la più recente nel 1989