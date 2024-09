Gabbia, dove è cresciuto l'eroe del derby

Nato a Fagnano Olona, a 8 chilometri da Milanello, Matteo Gabbia ha mosso i primi passi da calciatore al campo sportivo "Galfra". Il difensore ha girato diverse squadre nell'hinterland milanese per realizzare il suo più grande desiderio: quello di arrivare in Serie A. Gabbia non solo è riuscito a giocare nel Milan, ma anche a decidere con un suo gol il derby contro l'Inter. Guarda lo SPECIALE di Peppe Di Stefano sulla storia dell'azzurro

