In tutti i giorni della settimana che ha portato al derby -poi vinto- con l’Inter, l’allenatore portoghese del Milan ha scelto di non mostrare ai suoi giocatori nessun video degli avversari. Niente azioni, movimenti di reparto, situazioni su palla inattiva. Una scelta più psicologica che tattica, per provare a convincere Leao e compagni che i campioni d’Italia fossero battibili. Nel video l’aneddoto raccontato da Peppe Di Stefano

MILAN-LECCE, LA CONFERENZA DI FONSECA LIVE