È tornato il sorriso in casa Milan dopo la vittoria nel derby. Ora serve una conferma nell'anticipo della 6^ giornata contro il Lecce. Paulo Fonseca presenta la sfida in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Il match è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

