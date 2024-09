Italiano: "Orsolini ha la fiducia di tutti"

Giornata di vigilia a Casteldebole per il Bologna di Vincenzo Italiano che ospiterà, nella serata di domani sabato 28 settembre alle ore 20.45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (match live su Sky e in streaming su NOW ). " Contro Gasperini ho sempre giocato partite straordinarie – ha detto l’allenatore rossoblù in conferenza stampa –. Spero che anche domani possa essere una bella gara. Sono una grande squadra, ma la nostra filosofia sarà sempre la stessa, ovvero quella di pensare partita dopo partita ". Nonostante i tanti impegni, con il Bologna che avrà Atalanta , Liverpool e il derby contro il Parma in una settimana, Italiano predica calma: "Non possiamo andare oltre la prossima sfida. Il giorno dopo l’Atalanta penseremo al Liverpool e così via . Ogni incontro rappresenta difficoltà diverse. Il nostro obiettivo deve essere quello di dare continuità alla vittoria contro il Monza ".

"Ho parlato con Orsolini, ha la stima di tutti"

Sui singoli, invece, in particolare sulle condizioni di Holm: "Sta migliorando – ha ammesso –. Non vedo l’ora di averlo pronto al 100%". E su Dallinga: "Anche lui sta crescendo, non solo dal lato fisico ma a 360°. Anche in confidenza nell'ambiente, è un'altra persona". Infine, su Orsolini: "Ha la stima di tutti. È una pedina importante per noi. Ho parlato a lungo con lui. Gli ho detto che vorrei gli undici gol dell'anno scorso. Ha la fiducia di tutti, sono l'ultima persona che non vuole mettere Orsolini nelle condizioni di essere determinante, siamo però qui a valutare le prestazioni in campo, ma insieme troveremo la via giusta".