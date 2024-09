Il Cda della Juventus ha approvato il progetto di bilancio 2023-24 in cui si evidenziano una perdita di 199,2 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto ridotto a 242,8 milioni (era 339,9 milioni al 30 giugno 2023). Nell’ultima annata ha pesato soprattutto l’assenza del club bianconero dalle coppe europee, con i ricavi scesi dai 437 milioni del 2022-23 a 360 milioni. Circa il 60% della perdita deriva infatti da fattori negativi non recurring, quali la mancata partecipazione alle coppe e oneri non ricorrenti. Sono elevate le probabilità di break-even operativo già nella stagione 2024-2025 (con una riduzione di costi del personale tesserato per 4 anni consecutivi, sceso di oltre 150 milioni). Nota positiva la riduzione dei costi strutturali, con gli stipendi scesi da 255 a 239 milioni e gli ammortamenti da 159 a 139. Il club bianconero conferma l’obiettivo del piano di utile netto e cash flow positivi nella stagione 2026-2027.