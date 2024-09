Le probabili formazioni della 6^ giornata

Introduzione

Il Torino guarda tutti dall'alto in basso per la prima volta dopo 47 anni. Uno degli inizi di stagione più incerti degli ultimi anni arriva al sesto turno con 7 squadre nello spazio di appena 3 punti. Tra conferme e cambi di marcia c'è da capire chi giocherà, chi recupera e chi invece potrebbe saltare questo turno di campionato



Per chiarire i dubbi e soddisfare le richieste di tifosi e fantallenatori, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 sono già al lavoro per darci tutte le dritte sulle probabili formazioni di giornata. Vediamo quindi di iniziare al meglio, con le prime news, il nostro classico giro dai ritiri delle 20 squadre