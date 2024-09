Paulo Dybala non ci sarà contro il Venezia. Uscito all'intervallo di Roma-Athletic Bilbao per un problema al flessore, è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno rilevato una lesione. Tuttavia, per precauzione, salterà il prossimo turno di campionato. Nessuna lesione anche per Celik che potrebbe recuperare e rientrare tra i convocati: le ultime news dal nostro inviato Angelo Mangiante

