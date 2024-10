Introduzione

Champions, campionato, sosta e... rientri. In vista della settima giornata di campionato ci sono allenatori che sperano che il turno di coppa non porti ko importanti perché dopo il prossimo weekend ci sarà tempo per recuperare al meglio. Sotto questo punto di vista, c'è chi magari non vorrà forzare un rientro prematuro e aspettare l'ottavo turno. A guardare bene la situazione squadra per squadra di indisponibili e recuperabili, c'è forse più "chiarezza" del solito. Salteranno il prossimo turno gli squalificati, con il Verona che ne deve sostituire ben due.