Probabili formazioni Serie A della 32^ giornata: ultime news dai campi

Introduzione

L’ultima di campionato ha solo leggermente modificato la parte alta della classifica. Solo la Lazio infatti ha guadagnato punti visti i tantissimi pareggi che hanno caratterizzato lo scorso weekend pallonaro. L’Inter, dopo aver trionfato a Monaco di Baviera è attesa dalla sfida casalinga contro il Cagliari con Inzaghi che potrebbe ruotare in vista del ritorno di Champions. Bologna e Roma sono attese da due sfide dirette che potrebbero valere il sorpasso in classifica rispettivamente su Atalanta e Lazio ma gli spunti di giornata non si limitano solo a queste partite. Anche nella zona bassa ci aspettano appuntamenti delicatissimi



I quesiti di giornata sono sempre i soliti: tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze di formazione. Tra chi è pronto a cambiare sistema di gioco e chi invece punta su novità nei vari reparti, c’è tanto da raccontare e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che ha già snocciolato qualche interessante novità. Con un occhio sempre attento alle notizie dalle varie infermerie, ecco la situazione sulle probabili formazioni in vista della 32^ giornata di Serie A