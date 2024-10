Ermanno Feliciani di Teramo sarà l'arbitro di Napoli-Como, anticipo della 7^ giornata di Serie A LIVE venerdì 4 ottobre su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Inter-Torino (anche questa in diretta su Sky) sarà invece diretta da Marcenaro di Genova, mentre Marinelli di Tivoli è stato designato per Juventus-Cagliari (domenica ore 12.30) e Pairetto di Nichelino per Fiorentina-Milan

