"Stiamo arrivando, stiamo arrivando". La destinazione è la miglior condizione fisica, obiettivo che si posto Romelu Lukaku fin dal suo primo giorno al Napoli e che - step by step - sta raggiungendo. "Per me è un percorso perché sono arrivato tardi - ha spiegato il belga a Sky Sport dopo la vittoria sul Como -, tutto il merito va ai miei compagni, allo staff tecnico, ai tifosi. Dobbiamo continuare così. Adesso si va in nazionale, noi che restiamo qui continuiamo a lavorare e ci prepariamo per le prossime partite. Reagire ai momenti di difficoltà? Siamo una squadra che lavora per tutte le situazioni, durante la pausa abbiamo parlato e ci siamo detti di rimanere compatti e di far male quando abbiamo l’occasione. E l’abbiamo fatto. Poi abbiamo avuto dei momenti dove in contropiede potevamo fare meglio, dovremo riguardare questo per migliorare in futuro". Infine una battuta su McTominay, a cui ha fornito l'assist per il momentaneo 1-0: " Lui conosce il mio gioco - ha concluso -, abbiamo giocato insieme a Manchester due anni fa. Io so la sua capacità davanti la porta che è micidiale, ci aspettiamo tanti gol e assist da lui. Sta facendo molto bene e deve continuare così".