Queste le dichiarazioni di Fabregas a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Questo era uno dei due stadi che mi mancavano da giocare, quindi sono contento di essere oggi qui. Conte è un grandissimo allenatore, uno dei più forti degli ultimi 10-15 anni per tutto quello che ha fatto e ha vinto e per quello che personalmente mi ha dimostrato nei due anni al Chelsea. È preparato, attento al dettaglio, uno competitivo. Mi fece capire che non ero il giocatore che serviva in quel momento, è stato sincero e io mi sono messo a lavorare, facendogli cambiare idea. Ho imparato tantissimo da lui, mi fa piacere rivederlo oggi. La nostra identità non possiamo cambiarla, specialmente all'inizio, altrimenti non ha senso. Per noi giocare qui o in casa col Verona non cambia, perché dobbiamo abituarci e venire qui con la voglia di fare una buona partita. Bisogna mostrare tanta personalità, ma penso che siamo preparati e credo tantissimo nella mia squadra"