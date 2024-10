Gasperini: "Mi aspettavo di meno dopo il mercato"

Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta, dopo una sconfitta e un pareggio, torna a vincere in campionato battendo per 5-1 il Genoa. Decisivo un super Retegui, autore di una tripletta. Con questa vittoria, la squadra di Gasperini arriva alla sosta per le nazionali con 10 punti in 7 partite: "Se mi aspettavo di più da queste prime partite? Mi aspettavo di meno dopo la rivoluzione del mercato estivo. Come tutti gli anni usciamo dal mercato con due passi indietro anziché due passi avanti", ha detto in conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta. E proprio sulla sosta per le nazionali: "Ne avrei fatto a meno in questo momento. Tanti giocatori vanno via e per noi non è molto utile. Devo dire che avevamo fatto bene anche prima del Como. Nelle ultime partite siamo cresciuti, poi c’è stato il secondo tempo col Como e un po' quello col Bologna. Ma il risultato è sempre quello che condiziona e fa dare giudizi negativi anche quando non è tutto così".