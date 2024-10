Dove vedere Bologna-Parma

La partita tra Bologna - Parma , valida per la 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 6 ottobre alle 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Parma

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide (4V, 5N) contro il Parma in Serie A: già striscia record per i rossoblù contro i ducali nel torneo; l’ultimo successo dei gialloblù in questo derby emiliano nel massimo campionato risale al 22 dicembre 2012 (2-1 in rimonta al Dall’Ara, con gol di Jaime Valdés e Nicola Sansone, dopo il vantaggio rossoblù di Frederik Sörensen). Il Bologna ha vinto le ultime due partite contro il Parma in Serie A (nella stagione 2020/21) e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i gialloblù nel massimo campionato. Dopo tre successi nelle prime tre trasferte contro il Bologna in Serie A (tra l’aprile 1991 e il marzo 1998), il Parma ha vinto soltanto una delle successive 15 gare (6N, 8P) fuori casa contro i rossoblù nel torneo: quella per 2-1 del 22 dicembre 2012. Il Bologna ha pareggiato quattro delle sei partite (1V, 1P) di questo campionato; i rossoblù potrebbero collezionare cinque pareggi nelle prime sette gare stagionali di Serie A per la quinta volta nella loro storia, l’ultima nel 1989/90. Il Bologna ha pareggiato gli ultimi sei match al Dall’Ara in campionato e mai nella sua storia ha registrato più pareggi casalinghi di fila in Serie A (sei anche tra maggio e novembre 1981). Nel mese di settembre 2024, nessuna squadra ha collezionato meno punti in Serie A del Parma (uno, come il Genoa) e nessuna squadra ha subito più gol (otto come Genoa, Cagliari, Verona e Udinese). Parma (otto) e Bologna (sei) sono due delle quattro squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A (a quota sei anche Atalanta e Venezia). Il Parma ha la peggior difesa nei secondi tempi di questo campionato (10 gol subiti) e nell’ultima mezz’ora di gioco (otto); in generale ha anche la peggior difesa insieme all’Atalanta (12 reti incassate) ed è una delle due squadre che ha subito più conclusioni avversarie (105 come il Torino).